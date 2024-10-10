Москва, 10 октября, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин упростил порядок въезда и выезда из страны граждан Грузии. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА Регнум

На граждан Грузии теперь распространяются правила безвизового режима въезда в РФ лиц, прибывающих в Россию для осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе для получения образования.

Ранее граждане Грузии указанных категорий для въезда в Россию должны были оформлять визы. Указ президент вступил в силу со дня подписания.

Россия смягчила визовый режим для граждан Грузии ради поддержания гуманитарных отношений между странами, пояснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как передавало ИА Регнум, в мае Россия отменила визовый режим для граждан Грузии и вновь разрешила российским авиакомпаниям летать в эту страну. В грузинском правительстве заявили, что эти меры облегчат жизнь гражданам страны.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение России якобы «вызовет политическое напряжение» в стране. Она призвала созвать заседание совета безопасности Грузии для обсуждения данного вопроса. Зурабишвили заявила, что РФ совершает свои действия исключительно из собственных интересов, и призвала вновь ввести отменённый в 2012 году визовый режим для граждан России.

Урегулирование отношений с Россией является одним из важнейших приоритетов Грузии на ближайшие годы, заявил в октябре премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Власти Грузии должны вести прагматичную политику, подчеркнул он.