Москва, 10 октября, 2024, 18:34 — ИА Регнум. В Москве нанесут новую разметку на ещё 12 участках дорог до конца года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Алексей Майшев/РИА Новости

Как отметили в мэрии, за 2024 год уже реализовано 69 проектов Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по переразметке для экономии времени в пути и безопасного движения.

«Переразметка позволяет делать поездки быстрее и комфортнее без изменения ширины дорог даже на магистралях с интенсивным трафиком. С начала этого года на 69 участках обустроили дополнительные полосы, новые направления и развороты. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем улучшать движение в городе», — приводится слова Ликсутова на сайте мэрии столицы.

До конца года планируется нанести новую разметку на ещё 12 участках дорог. Ликсутов отметил, что переразметка даёт возможность увеличить пропускную способность дорог и повысить среднюю скорость движения на дорогах, а также создать новые альтернативные маршруты для экономии времени в пути.

Несколько новых разворотов, которые позволят сократить путь на разных участках, планируют нанести на улице Обручева. Кроме того, перед Севастопольским проспектом снизится перепробег на 360 метров. Вместе с этим возле дома 29 на улице Обручева при движении со стороны Севастопольского проспекта уменьшится перепробег на 700 метров при развороте в Научном проезде.

В то же время на эстакаде на пересечении улицы Генерала Тюленева с Профсоюзной улицей создадут двустороннее движение. Это поможет сэкономить время в пути по проезду на 5-15 минут, отметили в мэрии.

«С помощью разметки можно изменить ширину полос, добавить новые ряды или скорректировать направления движения», — добавил заммэра.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября в мэрии Москвы пообещали ввести в эксплуатацию почти 13,5 км дополнительных выделенных полос в Тверском, Пресненском, Нижегородском и Филимонковском районах, а также в Северном Тушино и Коммунарке.

С начала 2024 года в Москве открыли 17 выделенных полос. Их общая протяжённость составляет почти 13 км, они охватили 109 городских и областных маршрутов, которые в будние дни обеспечивают около 570 тыс. поездок.

14 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Москве. По его словам, на данный момент специалисты работают над соединением шестого и восьмого участков МСД с выездом на Бакинскую улицу. Через неё горожане смогут попасть на М-4 «Дон».