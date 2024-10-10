Москва, 10 октября, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Службы безопасности и подразделения IT группы «Россия сегодня» отразили крупную хакерскую атаку на медиаресурсы, в том числе сайты агентства «РИА Новости» и Sputnik, сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

В технических службах рассказали, что атака началась около 11 утра. Она шла преимущественно с адресов в Азии и Латинской Америке.

«Число ботов превысило 1 миллион адресов. Отработка систем защиты произошла достаточно быстро, атака была купирована, на пике наши специалисты заблокировали 720 тысяч адресов», — сообщили агентству.

Последний раз крупная хакерская атака на ресурсы «Россия сегодня» произошла в 2022 году. Тогда сайт «РИА Новости» подвергся DDoS-атаке.

Ранее ИА Регнум передавало, что в ночь на 7 октября хакеры нарушили работу онлайн-сервисов ВГТРК. Представители компании сообщили, что злоумышленники пытались прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций холдинга, но существенного урона их действия не нанесли.