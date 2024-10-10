Южно-Сахалинск, 10 октября, 2024, 18:21 — ИА Регнум. На самом северном острове Курильской гряды Шумшу создадут музей, посвящённый Курильской десантной операции― последней крупной битве СССР против милитаристской Японии. Об этом сообщили 10 октября в пресс-службе заместителя председателя правительства РФ ― полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Легендарное героическое место, где закончилась Вторая мировая война, вместе с Юрием Трутневым посетили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, врио командующего войсками Восточного военного округа Михаил Носулев, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«В августе 1945 Курильский десант показал невероятный пример мужества. <…> Есть идея предложить реконструкторам восстановить к 80-десятилетию Победы эти события. Мы также обсуждали, как организовать транспортную доступность острова, чтобы люди могли попасть на Шумшу», ― сообщил Кириенко.

Также он указал на необходимость восстанавливать маршрут по самому острову Шумшу. Кириенко добавил, что соответствующие предложения уже сформированы, о них доложат президенту РФ Владимиру Путину.

«Наше предложение сделать не туристическое место, а место подвига и славы. Будет правильно, если у молодых ребят ― старшеклассников, студентов со всей нашей страны — будет возможность не просто приехать поклониться месту подвига, но и принять участие в его восстановлении», ― подчеркнул первый замглавы администрации президента.

В числе предложений ― к лету следующего года организовать здесь военно-патриотический лагерь, куда ребята могут приезжать вместе с историками и сотрудниками музея, заниматься раскопками и поиском сохранившихся артефактов, мест захоронения и отдания почестей погибшим здесь героям, и при этом участвовать в развитии и создании экспозиции музея.

«Музей на Шумшу нужно создавать. Будем докладывать Владимиру Владимировичу Путину, окончательное решение примет он. Есть места и события, которые нельзя забывать. И сейчас мы находимся именно в таком месте и говорим именно о таких событиях», ― отметил Трутнев.

Во время Великой Отечественной войны остров Шумшу был северной цитаделью японских войск на Курильских островах и считался неприступным. Здесь японцы успели возвести 34 дота, 24 дзота и отрыли до 40 км противотанковых рвов. Были оборудованы подземные убежища для японского гарнизона, состоявшего из шести пехотных батальонов. Они имели на вооружении 275 пулемётов, 98 орудий и 77 танков.

Высадка советских десантников на Шумшу стала решающим событием в ходе всей Курильской десантной операции. Операцию провёл Камчатский оборонительный район. Против японских войск, которые насчитывали 23 тыс. человек выступил советский десант, состоящий из всего 8,8 тыс. Курильская десантная операция началась утром 17 августа 1945 года на берегу острова Шумшу и длилась пять дней. Сражение за Шумшу ― единственная операция советско-японской войны, в которой советские войска понесли больше потерь убитыми и ранеными, чем японцы, но победили.

Как сообщало ИА Регнум, идея создать музей под открытым небом на острове Шумшу, где в 1945 году произошёл решающий бой в ходе Курильской десантной операции во время Второй мировой войны, возникла давно. О ней Трутнев сообщал в сентябре 2021 года. Он подчеркнул, что эту страницу надо оставить в истории Российской Федерации.