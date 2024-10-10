Лондон, 10 октября, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Кот Ларри, официально проживающий в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, покинул здание в момент прихода туда главы киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующие кадры опубликовало агентство AFP.

ANDY RAIN/ЕРА/ТАСС

Ларри вышел из офиса, когда британский премьер Кит Стармер пригласил Зеленского войти. И Стармер, и Зеленский оглянулись вслед коту.

Коту Ларри 17 лет. С 2011 года он занимает должность Главного мышелова правительственной резиденции. Кот окраса табби жил в одном из лондонских приютов для животных до того, как попал в офис на Даунинг-стрит, 10.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский находился в Лондоне для встречи со Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте. Представители британского премьера накануне визита заявили, что Стармер вновь выразит «безоговорочную» поддержку киевскому режиму. После Лондона Зеленский прибыл в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В Британию и Францию Зеленский отправился после отмены встречи на американской военной базе Рамштайн в Германии, куда должен был прибыть президент США Джо Байден и где планировалось обсудить вопрос о возможном предоставлении Киеву «разрешения» на удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ. Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен отменили своё участие во встрече в Рамштайне, сославшись на необходимость находиться в стране на фоне ожидания прихода урагана «Милтон» к побережью Флориды.