Москва, 10 октября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Справку о подтверждении статуса участника специальной военной операции можно будет получать в электронном виде через портал «Госуслуги» или лично в любом МФЦ, нововведение призвано упростить предоставление участникам СВО и членам их семей мер государственной поддержки, сообщила пресс-служба Минобороны.

Виталий Невар/РИА Новости

Изменения в порядок предоставления справок внесены по инициативе министра обороны Андрея Белоусова, утверждены правительством и вступят в силу с 1 ноября, сказано в сообщении.

Также вводится единый документ, подтверждающий статус участника СВО, отметила пресс-служба.

«Справку единого образца в бумажном или электронном виде с 1 ноября смогут получить и подтвердившие факт родства члены семьи участника СВО, проходящего службу в текущий момент. После получения такой справки участник СВО или родственники смогут предоставлять данный документ для оформления всех мер социальной поддержки федерального и регионального уровня», — отмечается в сообщении.

Нововведение значительно упростит порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям участников СВО на всей территории России, добавила пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум ранее, правительство ввело единый образец получения справки об участии в спецоперации. Ранее такие справки не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами, что затрудняло процесс получения таких документов самими бойцами и их родственниками, отмечалось в комментарии к постановлению правительства.

В августе статс-секретарь — заместитель главы Минобороны Анна Цивилёва рассказала, что в военно-социальный центр в Москве с момента его открытия 1 июля обратились около 17 тыс. человек. В основном запросы граждан касались выплат, получения справки участника или ветерана СВО и других документов. Также в центр обращались по вопросам поиска без вести пропавших и жилищного обеспечения.