Москва, 10 октября, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Роскомнадзор не планирует вводить ограничения против игровой платформы Steam. Об этом сообщило ведомство 10 октября.

Global Look Press

«В отношении сервиса Steam в настоящий момент ограничительных мер не планируется», — сказано в сообщении службы.

В Роскомнадзоре сообщили, что сервис удалил порядка 250 материалов по требованию ведомства, и ожидают удаление ещё 10 страниц с противоправном контентом.

Как передавало ИА Регнум, ранее Роскомнадзор периодически вносил домен Steam Community в Единый реестр запрещённой информации. После того, как платформа удаляла противоправный контент, сервис убирали из реестра.

Steam включает в себя магазин видеоигр и форум для общения пользователей. Сайтом владеет американская компания Valve Corp. В конце июня число пользователей Steam в мире, которые одновременно находились онлайн, составило почти 37 млн.

Роскомнадзор 8 октября объявил об ограничении доступа к мессенджеру Discord на территории России. Повод для блокировки — нарушение требований законодательства, направленных на предотвращение использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для совершения таких преступлений, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.