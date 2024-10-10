Москва, 10 октября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Россия смягчила визовый режим для граждан Грузии ради поддержания гуманитарных отношений между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 октября журналистам.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Межгосударственные отношения — это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идёт о диалоге народов двух стран, [— другое]», — пояснил представитель Кремля.

Он отметил, что такой диалог продолжается и это «нормальный процесс». В России есть достаточно большая грузинская диаспора, а российские туристы посещают Грузию, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий исключения для безвизового режима в отношении грузинских граждан.

В мае Россия отменила визовый режим для граждан Грузии и вновь разрешила российским авиакомпаниям летать в эту страну. В грузинском правительстве заявили, что эти меры облегчат жизнь гражданам. Однако прозападные политики, в том числе президент Саломе Зурабишвили, назвали действия Москвы «неприемлемыми» и предложили вернуть визовый режим для россиян.