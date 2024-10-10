Херсон, 10 октября, 2024, 17:38 — ИА Регнум. В Одессе активизировались пророссийские подпольщики. Об этом 10 октября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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«С ними связывают поджоги машин тэцэкашников (сотрудников ТЦК, аналогов военкоматов. ― Прим. ред.), точные ракетные удары по военным целям, сбор данных о работниках украинских репрессивных органов и многое другое», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что украинские власти терпят стратегическое поражение, не успевая решать всё новые проблемы, в это же время усиливается кризис на фронте и в тылу. В свою очередь одесские подпольщики, по его словам, стараются внести как можно больший вклад в падение устоев киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине подожгли уже более 200 автомобилей военных. Как уточнил начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко, такие случаи зафиксировали в Киеве и по всей стране. Отмечается, что около 25% этих действий совершали подростки, которые действовали «по указаниям неизвестных». Кураторы якобы предлагали поджигателям от 600 до нескольких тысяч долларов за одну машину.

Массовые поджоги машин военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) связаны с тем, что жители принимают их за транспорт ТЦК (украинский аналог военкомата). В ночь на 7 сентября в Киеве сожгли автомобиль военнослужащего ВСУ. До этого украинские СМИ сообщали, что в Киеве неизвестные подожгли микроавтобус украинских военнослужащих.

В ночь на 23 августа в Деснянском районе на северо-востоке Киева неизвестные подожгли четыре автомобиля, принадлежавших украинским военным. Всего за ночь на Украине суммарно сожгли шесть машин бойцов ВСУ.

Координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев заявил, что на Украине многие молодые люди, а также бизнесмены и чиновники, выступают против киевского режима. В сопротивлении есть и люди высокого ранга, и известные персоны, их имена шокировали бы власти в Киеве, добавил он.