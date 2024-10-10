Москва, 10 октября, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, актёр Стивен Сигал заявил, что, если это понадобится, готов сражаться на стороне России в специальной военной операции на Украине.

Валерий Шарифулин/ТАСС

В своём документальном фильме «Во имя справедливости», опубликованном ВГТРК, Сигал рассказал, что на следующий день после начала СВО написал письмо президенту Владимиру Путину.

«И в письме я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги. Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента», — сказал он.

Сигал добавил, что, если понадобится умереть за президента России, он готов это сделать.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Сигал снимет документальный фильм о Донбассе. Актёр прибыл в ДНР и посетил разрушенное украинским режимом СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Часть из них погибла в результате атак киевского режима. В марте 2023 года Сигал рассказал, что съёмки фильма о событиях в Донбассе идут очень медленно.

В мае Путинвручил Сигалу орден Дружбы. В указе главы государства отмечалось, что спецпредставитель МИД был удостоен награды за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Актёр живет в России. Российское гражданство Сигал, чьи предки жили в Петербурге, получил в 2016 году. Пост спецпредставителя МИД по гуманитарным связям с США и Японией он занимает с 2018 года.