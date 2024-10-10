В московском метро восстановили движение после сбоя на салатовой ветке
Москва, 10 октября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Движение на Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии московского метро восстановили после сбоя. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) в графике», — говорится в Telegram-канале департамента.
Ранее сбой движения произошёл из-за человека на путях, что привело к увеличению интервалов движения.
Другие подробности не приводятся
Как передавало ИА Регнум, вечером 31 мая произошёл масштабный сбой на Сокольнической линии метрополитена в Москве. В департаменте транспорта российской столицы отметили, что приостановка движения составов связана с небольшой технической неисправностью.