Москва, 10 октября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Движение на Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии московского метро восстановили после сбоя. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM

«Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) в графике», — говорится в Telegram-канале департамента.

Ранее сбой движения произошёл из-за человека на путях, что привело к увеличению интервалов движения.

Другие подробности не приводятся

Как передавало ИА Регнум, вечером 31 мая произошёл масштабный сбой на Сокольнической линии метрополитена в Москве. В департаменте транспорта российской столицы отметили, что приостановка движения составов связана с небольшой технической неисправностью.