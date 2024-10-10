Марсель, Франция, 10 октября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар в день рождения основателя Telegram опубликовала на своей странице в соцсети видео с замком Иф, который находится неподалёку от французского Марселя.

(сс) Jean-Marc Rosier

Дурову 10 октября исполнилось 40 лет. В замке Иф, известному по роману Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», в период с XVI по XIX век содержались особо опасные преступники.

«Никто не должен оставаться без подарков на день рождения. Когда мы не можем доставить их лично, остается полагаться на почтальонов Вселенной», — написала Болгар.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа Болгар заявила, что в 2023 году подала против Дурова иск в суд Швейцарии. Она утверждала, что сооснователь Telegram пять раз применил физическое насилие в отношении младшего сына.

Позже Болгар проинформировала, что по решению суда основателю Telegram запрещено видеться с детьми. По её словам женщины, Дуров предлагал ей переехать в Объединённые Арабские Эмираты, где он, будучи гражданином этой страны, имел бы на детей исключительные права.

Болгар также заявляла, что Telegram можно считать их совместно нажитым с Дуровым имуществом, несмотря на то, что официально их отношения оформлены не были.

Представитель бизнесмена в свою очередь рассказал, что основатель мессенджера никогда не имел романтических отношений с Болгар. Он также обвинил женщину в покупке предметов роскоши на деньги, которые предприниматель выделял ей на содержание своих детей.