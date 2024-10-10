Москва, 10 октября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. В Москве состоялось открытие Регионального потока проекта «Женщина-лидер» Совета Евразийского женского форума и Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей», в котором был посвящён жительницам Донбасса и Новороссии. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе проекта.

Пресс-служба образовательной программы «Женщина-лидер»

Обращаясь к участницам проекта, председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова отметила, что участница-жительницы новых регионов станут частью сообщества, в котором около полутора тыс. выпускниц программы.

«У вас появятся подруги, единомышленницы в 42 странах мира и 84 субъектах Российской Федерации. Вместе с командой наставников вам предстоит увлекательное время. Новые знания и управленческие компетенции, ориентированные на решение конкретных задач, разработка социально-ориентированных проектов, ждут вас на программе», — добавила Карелова.

Кроме этого, Карелова отметила, что программа позволит участницам реализовать проекты, разработанные во время обучения, прежде всего, в своих регионах.

«Уверена, что вы сможете предложить такие идеи, которые будут способствовать улучшению качества жизни граждан», — добавила она.

В свою очередь проректор Мастерской управления «Сенеж», член Совета Евразийского женского форума и координатор программы «Женщина-лидер» Мария Афонина отметила, что идея о создании проекта для женщин с новых территорий возникла в день, когда президент РФ Владимир Путин объявил об их возвращении в состав России.

«Женщины всегда играли ключевую роль в социальных проектах, часто оставаясь на передовой, даже когда это было незамеченным. Мы, организаторы программы, хорошо понимаем, что у нас есть чему вас научить — от стратегий управления до выработки устойчивых решений», — добавила Афонина.

Вместе с этим к участницам обратились и сенатор, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова, российский журналист, телеведущий, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, российский поэт, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина в Москве, основатель и художественный руководитель Московского театра поэтов Владислав Маленко, а также исполнительный директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Стулова.

Программа Регионального потока проекта «Женщина лидер» будет проходить в очном и заочном форматах в течении нескольких месяцев и будет состоять из трёх модулей: «Идеологический и культурный аспект. Интеграция», «Психологическая мастерская» и «Стратегическое лидерство».

Первый модуль прошёл очно в Мастерской управления «Сенеж», в рамках которого состоялись лекции и мастер-классы по командообразованию.

Вместе с этим участниц потока поприветствовала член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова, окончившая один из проектов Мастерской управления «Сенеж».

«Я думаю, что вы даже не представляете, какое волшебство и какие чудеса вас ждут, и что будет дальше происходить. Программа называется «Женщина-лидер», но зная вас, особенно команду ДНР, я знаю, что вы и так уже лидеры, у вас и так уже есть соответствующие навыки», — сказала Никонорова.

Она добавила, что в рамках проекта участницам предоставят инструменты для развития лидерских качеств. А за время обучения появиться возможность познакомиться друг с другом и почувствовать, что такое единое крепкое общество.

«Я почувствовала это на себе и говорю вам на своем примере», — отметила она.

Как передавало ИА Регнум, в 2020 году на суперфинале конкурса Валентина Матвиенко, являющаяся наставником конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей», выступила инициатором образовательной программы по женскому лидерству и пригласила финалистов принять в ней участие. В мае 2021 года в ходе выступления на II Женском форуме в Кемерово она предложила сделать образовательную программу «Женщина-лидер» международной.

8 марта этого года Владимир Путин отметил, что женщины часто берут на себя ответственность за решение очень непростых задач и могут справляться с целым набором проблем. Он подчеркнул, что женщинами невозможно не восхищаться.

Путин пожелал женщинами счастливых мгновений, успехов во всём и взаимопонимания с теми, кто им дорог.