Москва, 10 октября, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар за несколько лет потратила по меньшей мере $18 млн на личные цели. На деньги со счетов предпринимателя она преимущественно покупала брендовые вещи и ювелирные изделия. Об этом 10 октября сообщил бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин.

Кадр из соцсети

Об этом стало известно после того, как редакция Telegram-канала «Лобушкин» запросила у Telegram полную версию комментария, который компания давала изданию The New York Times.

«Мы узнали, что в 2019 году Дуров по обоюдной договорённости перевёл Болгар $7 млн единоразово для поддержки троих детей. Расчёт был $10 тыс. на ребёнка в месяц до достижения 23-летия — ровно так же, как Дуров поддерживает и остальных своих детей», — говорится в сообщении канала.

Позже женщина назвала эти деньги личными сбережениями. Также сообщается, что Дуров позволил Болгар пользоваться своим банковским счётом, пока в 2022 году не обнаружил, что за несколько лет она «спустила $18 млн» на люксовые бренды и ювелирные украшения.

Бывший пресс-секретарь Дурова отметил, что Болгар потратила на себя и средства, предназначенные на поддержку детей.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа Болгар заявила, что в 2023 году подала против Дурова иск в суд Швейцарии. Она утверждала, что основатель Telegram пять раз применил физическое насилие в отношении младшего сына. Позже Болгар проинформировала, что по решению суда ему запрещено видеться с детьми.

Мать детей предпринимателя также заявляла, что Telegram можно считать их совместно нажитым с Дуровым имуществом — даже несмотря на то, что официально их отношения оформлены не были. Она также утверждала, что бизнесмен нарушил все устные и письменные обещания, которые когда-либо ей давал.

Представитель бизнесмена рассказал, что основатель мессенджера никогда не имел романтических отношений с Болгар. В свою очередь женщина опубликовала фотографии из семейного архива Дурова, пояснив, что сделала это, чтобы доказать, что это неправда, и что у них с предпринимателем были не только деловые отношения.