Москва, 10 октября, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Российские ученые активно сотрудничают с заграничными коллегами в разных областях, в том числе в атомной энергетике. Так, специалисты из РФ участвуют в проекте создания первого в мире Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР). Начало первых экспериментов запланировано на 2034 год, а полноценная работа этой установки намечена на 2039-й. ИА Регнум узнал подробнее о масштабном научном проекте и его перспективах.

Александр Гальперин/РИА Новости

Научный потенциал

Ученые из России, Евросоюза, Китая, Индии, Японии, Республики Корея, США продолжают работать над созданием Международного термоядерного экспериментального реактора. Он строится на юге Франции. Цель проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах и в отработке необходимых для этого технологических процессов.

Специалистам в РФ поручено производство 25 систем будущей установки, а в процессе задействовано более 50 ведущих научно-технических учреждений, предприятий в российских городах. В этом году российская сторона уже осуществила ряд поставок высокотехнологичного оборудования на площадку возводимого ИТЭР, а в августе была отправлена крупнейшая в 2024-м партия оборудования.

При этом в международном проекте не планируют менять нынешнюю политику сотрудничества с Россией. И РФ не собираются исключать из него, заявил генеральный директор Международной организации ИТЭР Пьетро Барабаски журналистам 7 октября. На следующий день он встретился с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым. Они обсудили ряд актуальных технических задач, а также подготовку к переходу на новую так называемую «базовую линию» проекта — основную стратегию, определяющую вопросы финансирования, сроков и порядка реализации проекта.

Руководство международного проекта по созданию исследовательского термоядерного реактора расширяет участие российской стороны в нём, отметил Лихачёв. По его словам, речь идет о сверхпроводящих системах, оборудовании вакуумных камер и магнитных систем реактора, которые производятся с участием специалистов РФ. Кроме того, глава корпорации напомнил, что Россия — пионер в области теромядерноых исследований, родина токамака — установки, которая лежит в основе ИТЭР, — а также инициатор самого проекта Международного термоядерного экспериментального реактора. ИА Регнум направил в «Росатом» запрос с просьбой прокомментировать встречу с Барабаски, а также рассказать о значении и важности проекта в целом. На момент публикации ответа редакция не получила.

Будущее эксперимента

ИТЭР считается мировым мегапроектом. Он создается на протяжении длительного времени. И со стороны России и международного консорциума в нем задействованы передовые ученые.

«Основная цель — не быстро всё сделать, показать и закрыть проект. Цель — доказать всему мировому сообществу возможность использования такого термоядерного синтеза в качестве практически неисчерпаемого источника энергии. Здесь на повестке есть вопросы экологически чистого продукта, безопасной энергии», — сказал ИА Регнум эксперт в области ТЭК, замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.

Изначально первые итоги работы планировалось показать еще в 2016-м, однако сроки перенеслись. Ожидалось, что в 2025-м удастся получить первую плазму и показать всему миру технологический прорыв, но было решено отказаться от пробного запуска реактора в следующем году. Стратегия организации изменилась после того, как её возглавил Барабаски, объяснил эксперт. По его словам, вероятно, получение плазмы, показательной для всего мира в 2025 году, не стоит главным приоритетом, но ученые «смотрят чуть дальше». Не раньше 2030-го будут получены какие-то первые известия о практической применимости и возможности реализации данного проекта в других странах, предположил Гулиев.

«Говорить о том, что мы в ближайшие годы получим тот прототип токамака, о котором было изначально заявлено, наверное, не приходится, тем более говорить о каких-то перспективах коммерческого использования термоядерной реакции синтеза. Поэтому мы пока будем наблюдать за этим международным консорциумом, проектом», — добавил он.

Однако разработка ИТЭР небесперспективна. И российская сторона продолжит в нём участвовать, ведь эта работа зарождалась при непосредственном участии ученых из РФ. Россия является одним из основных двигателей и драйверов проекта, подчеркнул замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО.

Вместе с тем участвующий в работе «Росатом» является одним из технологических лидеров мировой ядерной индустрии. У госкорпорации есть уникальные компетенции и технологии, и он много что реализовал, в отличие от других стран, отметил ИА Регнум ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

«Производство оборудования для сложных объектов в России есть. Поэтому в этом международном проекте ИТЭР часть оборудования действительно изготавливается «Росатомом», — добавил эксперт.

В случае замены этого оборудования проект будет поставлен на паузу. Это в свою очередь приведёт к увеличению сроков его реализации.

Кроме того, ряд международных организаций понимает, что политическая ситуация изменится, и всё равно необходимо будет сотрудничать с Россией. И российская сторона в любом случае будет участвовать в международной кооперации, научной и технической и в других областях.

И, хотя какие-то санкции в области науки в отношении России существуют, некоторые организации поддерживают контакт с российскими учеными по тем или иным причинам. Либо потому что они сами зависят от России, либо у них более рациональная позиция и они осознают, что научное сотрудничество нужно продолжать, уточнил аналитик.