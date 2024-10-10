Москва, 10 октября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. С части счетов основательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской сняли арест, чтобы погасить налоговую задолженность. Такое решение 10 октября вынес Савёловский районный суд Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Елена Блиновская

Адвокат «королевы марафонов» просил освободить от ареста денежные средства его подзащитной и разрешить их перечисление в счёт возмещения ущерба по уголовному делу. Согласно решению суда, речь идёт примерно о 97 млн рублей в различных российских банках.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, арест сняли с разного имущества блогерши на сумму, превышающую 180 млн рублей. Кроме того, кассационный суд признал законным начисление Елене Блиновской 1,1 млрд рублей налогов.

Как передавало ИА Регнум, на судебном заседании 30 августа в Савёловском суде Москвы Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов. При этом она заявила, что не занималась незаконной легализацией доходов и неправомерным оборотом платёжных средств, отметив, что операции, о которых идёт речь в документах уголовного дела, она не совершала.

Один из правозащитников блогера Иван Морозов 2 октября сообщил, что юристы Блиновской погасили свыше 320 млн рублей налоговой задолженности из 1,15 млрд рублей. По его словам, это погашенная недоимка в полном объёме по НДФЛ. Сейчас юристы занимаются погашением налога на добавочную стоимость в размере около 587,665 млн рублей. После этого останется выплатить штраф на сумму в 221 млн рублей и пени порядка 340 млн рублей.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и позднее отправили под арест. Её обвинили в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретенного преступным путём (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, блогер и её теперь бывший супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей. Уголовное дело в отношении Блиновского выделили в отдельное производство, поскольку он отправился в зону специальной военной операции.

Кроме того, блогершу обвинили в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. ФНС обязала её выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. На имущество Блиновской наложили арест. Среди арестованного в рамках уголовного дела находятся более 10 земельных участков в Алуште и под Костромой.

В конце мая 2024 года блогер подала заявление о банкротстве в арбитражный суд.