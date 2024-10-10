Флорида, США, 10 октября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. В штате Флорида из-за обрушившегося на регион урагана «Милтон» число потребителей, оставшихся без электроэнергии, превысило 3 млн. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage.

Goes-East / Noaa / Global Look Press

В настоящее время перебои с электроснабжением испытывают более 3,3 млн потребителей.

Газета The New York Times сообщила, что наиболее пострадавшим оказался округ Харди, расположенный примерно в 60 км от того места, где шторм обрушился на сушу. Здесь без электричества остались 98% потребителей.

Энергетики работают в усиленном режиме из-за большого количества вызовов по поводу отключений света.

В метеорологической службе штата посоветовали в случае отсутствия света использовать фонарики и с осторожностью пользоваться генераторами.

Как сообщало ИА Регнум, ураган «Милтон» достиг побережья Флориды вечером 9 октября. По оценкам специалистов, он может стать самым разрушительным в истории, так как по мощности превосходит ураган «Катрина», причинивший крупный ущерб США в 2005 году.

В NНС отмечали, что мощность урагана снизилась до 193 км/ч. Несмотря на ослабление, «Милтон» остаётся чрезвычайно опасным. Статус урагана достиг третьей категории по шкале ветров Саффира-Симпсона.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил режим ЧС в 35 округах штата в преддверии шторма. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. В ожидании стихии 7 октября началась массовая эвакуация граждан. Более 5,5 млн человек были вынуждены покинуть западное побережье Флориды, что стало одной из крупнейших эвакуаций в истории штата.

На фоне урагана «Милтон» на Флориду обрушился торнадо. Разрушены больше 120 домов, есть жертвы и пострадавшие. Пять человек госпитализировали в округе Палм-Бич, где люди оказались под завалами и в перевёрнутых автомобилях. В округе Оцеола к утру находились в убежищах более 1400 человек, а свыше 10 тыс. абонентов остались без электричества.