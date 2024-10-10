Санкт-Петербург, 10 октября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Для путешественников по Северо-Западному региону стала доступна новая дорожная инфраструктура. Так, компания «РН-Северо-Запад» (управляет розничной сетью «Роснефть» в пяти северо-западных регионах страны) реконструировала два автозаправочных комплекса на федеральной трассе Р 21. Заправки располагаются на популярном автомобильном туристическом направлении из Санкт-Петербурга в Карелию.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На туристическом маршруте Северо-Западного региона открыли новые заправки

Комплексы отвечают всем требованиям экологической и промышленной безопасности. Возможности новых заправок создают условия для комфортных поездок на дальние расстояния.

На парковках новых заправок могут комфортно разместиться не только несколько туристических автобусов, но и кемперы, что делает их привлекательным местом остановки для автотуристов. В свою очередь, в круглосуточных кафе установлены кофейные комплексы, которые расширили ассортимент горячих напитков до 40 видов. Посетители кафе также могут там купить свежую выпечку, хот-доги, сэндвичи и десерты. В торговых залах АЗК представлены более тысячи товаров в дорогу.

Кроме того, клиенты могут воспользоваться цифровыми сервисами для дистанционной заправки автомобиля, действует программа лояльности «Семейная команда».

Ранее «Роснефть» совместно с Информационным туристским центром Карелии запустила проект «Автомаршруты Карелии». В течение 2024 года в Северо-Западном федеральном округе уже обновлены восемь АЗК, и работа будет продолжена.