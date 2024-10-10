Стокгольм, 10 октября, 2024, 15:13 — ИА Регнум. В Стокгольме в четверг объявили имя лауреата Нобелевской премии по литературе — им стала южнокорейская писательница Хан Ган, сообщил Нобелевский комитет академии наук Швеции в пресс-релизе.

«За её напряжённую поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни», — говорится в пресс-релизе.

Хан Ган стала первым лауреатом Нобелевской премии по литературе из Южной Кореи.

Хан Ган родилась в 1970 году в городе Кванджу. Она начала свою писательскую карьеру с публикации пяти стихотворений в журнале «Общество и литература» в 1993 году. Первый сборник рассказов Ган, «Любовь Ёсу», был опубликован в 1995 году.

В 2023 году лауреатом Нобелевском премии по литературе стал норвежский драматург Юн Фоссе, в 2022 году — французская писательница Анни Эрно.

Ранее ИА Регнум писало, что 9 октября Нобелевский комитет назвал имена лауреатов в области химии. Ими стали американский ученый Дэвид Бэйкер и сотрудники Google Демис Хассабис и Джон Джампер. Бейкер получил премию за синтез нового белка. Хассабис и Джампер разработали модель на основе искусственного интеллекта, с помощью которой была определена структура всех белков в организме человека.