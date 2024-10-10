Углич, Ярославская область, 10 октября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Группа молодых людей около четырёх часов избивала сверстника в городе Угличе Ярославской области. Подросток может остаться инвалидом, сообщает 10 октября Telegram-канал BAZA.

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В ночь на 29 сентября на подростка напали во дворе несколько молодых людей. Атаку спровоцировала его бывшая подруга. В ходе избиения подросток потерял сознание, после чего его затащили к нему в квартиру и продолжили бить. Мальчик несколько раз приходил себя, но его снова «выключали».

«На К. не оставили живого места. Били по лицу и телу, кулаками и проводами», — говорится в сообщении.

Свои действия мучители снимали на видео, а затем обсуждали в мессенджерах. В их числе была девушка, рассказавшая подруге, что била мальчика ногами по лицу и не успела отмыть кровь с ботинок. Покидая квартиру, молодые люди прихватили с собой телефон и бытовую технику.

У подростка переломаны кости и порвана барабанная перепонка.

В пресс-службе регионального управления СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и краже с незаконным проникновением в жилище. В деле фигурируют трое. Одного из обвиняемых арестовали, других поместили под домашний арест.

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Как сообщало ИА Регнум, в июле в Калининском районе Челябинска подрались две группы подростков. В ходе конфликта несколько человек жестоко избили сверстника и забрали из его сумки мобильный телефон. Подозреваемого в краже задержали по горячим следам. Им оказался 19-летний местный житель. Похищенный телефон он уже успел сбыть случайному прохожему.