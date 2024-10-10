Курск, 10 октября, 2024, 14:22 — ИА Регнум. В правительстве США считают, что украинская армия сможет удерживать позиции в Курской области в течение нескольких месяцев, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США.

ИА Регнум

Собеседник агентства рассказал, что ВСУ смогли наладить снабжение войск — в том числе боеприпасами, с которыми последние несколько месяцев были перебои.

«Украина пока не столкнулась с существенными проблемами, доставляя припасы под Курск, поскольку российские силы сосредоточены на продвижении на востоке Украины»,— сообщил агентству представитель администрации на условиях анонимности.

В то же время, некоторые союзники Украины считают, что украинская операция в приграничном российском регионе, которая сначала впечатлила быстрым продвижением войск, может дорого обойтись ВСУ в случае, если российские войска будут контратаковать и вытеснять украинские.

Агентство отмечает, что, по словам главы киевского режима Владимира Зеленского, захваченные в Курской области территории могут быть использованы как преимущество в мирных переговорах с Россией.

Как писало ИА Регнум, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 10 октября заявил, что российская армия успешно отвоевывает Курскую область, двигаясь вперёд более чем на десяти участках.

Формирования Вооруженных сил Украины вторглись на территорию Курской области 6 августа. Российские войска остановили продвижение ВСУ вглубь региона, однако на отдельных участках украинской армии удалось закрепиться.