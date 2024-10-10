Москва, 10 октября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. К Земле двигается крупное облако плазмы после вспышек на Солнце. Об этом говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики.

NASA/Global Look Press

«Крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз на ближайшие два дня сформирован по результатам моделирования последних крупных вспышек на Солнце. Наблюдения показывают, что вчерашняя вспышка уровня X1.8 сопровождалась исключительно скоростным выбросом плазмы, который придёт к Земле уже сегодня», — сообщили астрономы.

По прогнозу лаборатории, облако имеет значительные размеры. При этом магнитная буря, вызванная им, может достичь наивысшего, пятого уровня.

Кроме этого, ожидаются магнитные бури четвёртого уровня на протяжении трёх суток, отметили учёные.

Магнитная буря может привести к сбоям в работе энергосистем, нарушениям коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также к скачкам напряжения в промышленных сетях.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о сильной магнитной буре на Земле.

2 и 3 октября на Солнце зафиксировали две мощные вспышки максимального класса Х–Х7,1 и Х9, и на тот момент группа пятен №3842 находилась поблизости от линии Солнце — Земля, из-за чего два выброшенных вспышками облака солнечной плазмы должны были дойти до Земли и вызвать на ней сильные и продолжительные магнитные бури.

Глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев 3 октября сообщил, что масса выброшенного Солнцем после последней вспышки плазменного облака составляет около 1 трлн тонн.