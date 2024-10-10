Санкт-Петербург, 10 октября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Европейским странам грозит дальнейший процесс деиндустриализации, волатильность цен, а также перебои в поставках. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Petrov Sergey/Global Look Press

«И что самое неприятное, такая политика на европейском газовом рынке может привести к новому ценовому шоку на газ и перебоям поставок», — сказал Миллер в своём выступлении на Петербургском международном газовом форуме.

Глава компании добавил, что объёмы промышленного производства в Европе упали до минимума за 10 лет без поставок российского газа. По его словам, из-за высоких цен на газ в Европе страны не могут контролировать свои издержки.

Миллер также добавил, что половина предприятий в Германии рассматривает перевод мощностей в другие страны из-за высоких цен на европейский газ.