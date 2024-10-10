Москва, 10 октября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. В Нидерландах разблокировали яхту музыканта Гарика Сукачёва, которая с августа 2022 года не покидала порт города Медемблик. Об этом 10 октября сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник в одной из юридических компаний.

Владимир Жабриков/URA.RU/ТАСС

Собеседник издания добавил, что разморозки яхты Pearly Bell 2 добилась российская юрфирма BGP Litigation. Когда и почему в Нидерландах решили заблокировать судно, он не уточнил. При этом источник отметил, что Евросоюз не вводил персональных ограничений в отношении музыканта.

Согласно информации из открытых источников, теперь судно базируется в порту турецкого курорта Тургутрейс, куда прибыло 5 октября.

Как сообщило ИА Регнум, в июле российскому фрегату «Штандарт», который является точной копией корабля Петра I, запретили швартоваться в порту французского Бреста для участия в морском фестивале. Это решение обосновали ограничительными мерами ЕС против России, под которые попали в том числе копии исторических кораблей.

Как рассказал капитан «Штандарта» Владимир Мартусь, ранее фрегат мог свободно передвигаться по водам Франции и Испании. На борту — многонациональная команда, в которой 17 моряков из России, Франции, Испании, Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Израиля, США.

Грузовое судно MV Ruby под флагом Мальты, которое в августе покинуло российский морской порт Кандалакша в Мурманской области, уже несколько недель не может зайти в европейские порты из-за запрета властей, опасающихся перевозимых судном российских удобрений.