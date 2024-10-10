Катманду, 10 октября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Очередная попытка эвакуации российских альпинистов, погибших в Непале на горе Дхаулагири, завершилась неудачей из-за особенностей местности, сообщили в Telegram-канале Mountain.ru утром 10 октября.

Wigbert Röth/Global Look Press

«К сожалению, снять тела не получилось. Полка, на которой они лежат, слишком крутая для посадки. Высадить людей там не получится», — приводятся в посте слова альпиниста Дениса Алексеенко.

Уточняется, что теперь будет обсуждаться альтернативный план. Однако, по словам Алексеенко, работа с лонг-лайном либо высадка на меньшей высоте усложнят и повысят опасность операции.

Как передавало ИА Регнум, рано утром 6 октября Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой покинули высотный лагерь и отправились на штурм вершины Дхаулагири. После этого связь с ними пропала.

8 октября пятеро альпинистов, которые пропали без вести во время восхождения на пик Дхаулагири, были найдены мёртвыми. Тела обнаружили на высоте 7100 метров во время облёта на вертолёте. Предположительно, альпинисты сорвались с высоты 7600 метров.

Фотографию с места несчастного случая с сорвавшимися при восхождении на гору Дхаулагири в Непале россиянами опубликовала в Сети Федерация альпинизма Ленинградской области.

На сделанном с вертолёта снимке от 8 октября виден лежащий рюкзак, неподалёку, предположительно, тела погибших альпинистов. Изображение свидетельствует о том, что альпинисты «были связаны между собой страховочной верёвкой и летели по склону вместе».

Коллеги отмечают, что альпинисты были опытными спортсменами. За плечами каждого из них — более 200 восхождений, включая подъём на высоту свыше 7000 метров.