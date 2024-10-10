Мадрид, 10 октября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Рафаэль Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры.

IMAGO/Matthieu Mirville — DPPI M/Global Look Press

Своё решение он объяснил проблемами со здоровьем.

«Хочу сообщить вам, что ухожу из профессионального тенниса. Такова реальность, у меня были сложные годы, особенно последние два. Не думаю, что я могу играть. Очевидно, это сложное решение, но всё в этой жизни имеет начало и конец, мне кажется, сейчас лучшее время, чтобы завершить карьеру, которая была длинной и успешной», — написал Надаль на своей странице в Х (Twitter).

Надаль родился в 1986 году в испанском городе Манакор. В течение карьеры он 14 раз выиграл «Ролан Гаррос», четырежды — открытый чемпионат США, по два раза — Уимблдонский турнир и чемпионат Австралии. Кроме того, на его счету победы в 36 турнирах серии «Мастерс», олимпийское золото-2008 на турнире в Пекине и пять побед в Кубке Дэвиса в составе сборной Испании.

Всего на счету Надаля — 92 победы в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов. В течение 209 недель испанский спортсмен возглавлял мировой рейтинг теннисистов в одиночном разряде.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года Надаль отказался от участия в открытом первенстве Австралии. Своё решение он объяснил травмой и неготовностью участвовать в продолжительных (пятисетовых) поединках. В июле 2022 года по аналогичным причинам спортсмен снялся с Уимблдонского турнира, где успел дойти до полуфинала.