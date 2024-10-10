Москва, 10 октября, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Штурмовик спецназа «Ахмат» с позывным Киллер погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 10 октября сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Кадр из видео

«Погиб наш дорогой брат Киллер. Ты был лучшим штурмовиком из всех, кого я знал», ― написал Алаудинов в Telegram-канале.

Также командир «Ахмата» опубликовал видео, на котором Киллер едет на бронемашине. Об обстоятельствах гибели военнослужащего Алаудинов не сообщил.

Как сообщал ИА Регнум, Алаудинов ранее рассказал о том, как в Суджанском районе Курской области в момент нападения украинских военных командир взвода спас российских бойцов, но сам погиб, сражаясь с боевиками ВСУ. Бой произошёл 30 августа. Отряд «Аида» выводил из Суджи группу солдат-срочников, их было 18.

В конце сентября танковый экипаж спецназа «Ахмат» группы командира Пресса ликвидировал группу бойцов ВСУ, которые пытались прорвать оборону ВС РФ под Суджей в Курской области. Танкист экипажа рассказал, что сначала ха ними вылетели два FPV-дрона, потом начала работать артиллерия. Несмотря на это, попытку прорыва украинкой армии российские военные пресекли.