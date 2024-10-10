Москва, 10 октября, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Новость о подростке-квадробере, которую мать привела на чипирование и вакцинацию в ветклинику в Серпухове, оказалась фейком. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Максим Богодвид/РИА Новости

Правоохранителям так и не удалось подтвердить, что местная жительница привела 12-летнюю девочку на приём в ветеринарную клинику Серпухова. Оперативники в течение двух дней опрашивали сотрудников медучреждений для животных в городе, но очевидцев и участников инцидента найти не удалось.

«Этой ситуацией заинтересовались и в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Московской области и в прокуратуре. Но пока никаких доказательств того, что это действительно произошло, обнаружить не удалось», — рассказал собеседник агентства.

В Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Серпухов Московской области также отметили странности в распространяемой в СМИ новости о квадробере.

«Я хочу обратить ваше внимание, что эту новость распространял только один информационный портал, и никаких доказательств произошедшего опубликовано не было, кроме анонимных слов «свидетелей», которые не назвали даже названия клиники», — отметил специалист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в СМИ появилась информация о том, что в одну из клиник для животных города Серпухова женщина привела 12-летнюю дочь-квадробера и потребовала чипировать и привить девочку от бешенства. На отказ врачей женщина отреагировала агрессивно, закатив скандал, но покинула учреждение после предупреждения медиков об обращении в полицию. После публикации, данным фактом заинтересовались в полиции и начали проверку.