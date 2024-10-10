Москва, 10 октября, 2024, 12:38 — ИА Регнум. В обозримом будущем на полях заседания первого комитета в Нью-Йорке состоится встреча в формате «ядерной пятерки» (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Pavel Kashaev/Global Look Press Сергей Рябков

«Да. Сейчас на полях первого комитета сессия, которая проходит в Нью-Йорке, соответствующие контакты пройдут. Там и узнаем подробнее и конкретнее о планах китайского координаторства в «пятёрке», — сообщил замминистра журналистам.

По информации замминистра, встреча планируется в ближайшие несколько недель. Вместе с этим Рябков пожелал Китаю успеха в координации «пятёрки» в непростое время и отметил, что Пекин может рассчитывать на поддержку Москвы.

«Мы надеемся, что западная тройка участников этого формата будет вести себя хотя бы немного более конструктивно», — добавил замминистра.

«Ядерная пятёрка» — это неформальное объединение стран, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, США, Франция, Великобритания и Китай.

Как передавало ИА Регнум, последний раз встреча «ядерной пятёрки» состоялась в Саудовской Аравии 29 февраля.

В сентябре 2023 года в Нью-Йорке на полях первого комитета Генеральной ассамблеи ООН прошла встреча «ядерной пятерки» на уровне экспертов.

Рябков в октябре 2023 года заявил, что формат «ядерной пятёрки» является отдельным сюжетом, который не связан напрямую с вопросом диалога России и США по стратегической стабильности, так как в этом формате своя повестка. Он отмечал, что повестку дня надо расширить, в том числе за счёт работы над новым обзорным циклом Договора о нераспространении ядерного оружия, а также сюжетов, касающихся взаимодействия группы пяти государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН.