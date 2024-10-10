Москва, 10 октября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. География ближневосточного конфликта расширяется, что приводит к разрушению гражданской инфраструктуры и катастрофическим последствиям для региона, заявил 10 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Tsafrir Abayov/AP/TASS

Так он ответил на просьбу прокомментировать вероятную наземную операцию Израиля в Сирии. Армия Израиля ранее начала «ограниченную наземную операцию» в Ливане, и, по некоторым данным, может начать аналогичную операцию в Сирии.

«К нашему сожалению, география боевых действий и так расширяется. Это всё, конечно же, ведёт к разрушениям гражданской инфраструктуры. Десятки и сотни тысяч людей лишаются своего жилища, средств к существованию, работы и так далее, и тому подобное. Поэтому, конечно, даже не хочется говорить о дальнейшем расширении географии, последствия у этого всего катастрофические для региона», — заявил Песков журналистам.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Ближний Восток оказался на грани большой войны, и что есть силы, которые такой войны очень хотят. Министр также обвинил Израиль в нарушении суверенитета Ливана из-за авиаударов по этой стране.

США напрямую участвуют в агрессии Израиля против Сирии, Ливана и сектора Газа, заявил ранее посол Сирии в России Башар Джаафари. Израиль при поддержке американской стороны пересёк все красные линии, что привело к обострению ситуации в регионе, подчеркнул дипломат.