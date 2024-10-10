Москва, 10 октября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вечером 10 октября вылетит в Ашхабад с рабочим визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ALESSANDRO DELLA VALLE / POOL /EPA/ТАСС Президент России Владимир Путин

«Президент сегодня уже в конце суток планирует вылететь в Ашхабад с рабочим визитом, он будет в Туркменистане работать завтра в пятницу, 11 октября», — сообщил представитель Кремля.

В рамках рабочего визита Путин примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», напомнил Песков, назвав форум «достаточно представительным».

Как передавало ИА Регнум, ранее помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что 11 октября российский лидер по приглашению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова совершит рабочий визит в Ашхабад.

Кроме того, президент РФ проведёт встречу с иранском коллегой Масудом Пезешкианом, сообщал Ушаков.