Москва, 10 октября, 2024, 11:46 — ИА Регнум. С 1 ноября в России повысят пенсии работников рада отраслей. Это затронет сотрудников угольной промышленности и членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Об этом 10 октября сообщила эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В беседе с «РИА Новости» она уточнила, что перерасчёт и возобновление доплат к пенсии осуществят для этих категорий получателей при условии, что их рабочий стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При этом, если граждане прекратили работать в этих сферах из-за состояния здоровья, то требуемая выслуга сократится на пять лет, отметила Рыжих.

По её словам, также увеличение выплат ждёт пенсионеров, которым в октябре исполнилось 80 лет. С 1 ноября они будут получать доплату за возраст, фиксированная выплата к их страховой пенсии вырастет в два раза, добавила эксперт.

«Пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, будут выплачиваться 16 269,76 рубля в месяц», ― уточнила Рыжих.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 октября в России на 5,1% проиндексировали пенсии военным. Эта мера коснулась почти 2,8 млн человек.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов 7 октября заявил, что российским пенсионерам с января 2025 года увеличат пенсии вследствие индексации на уровень инфляции, которая, по прогнозу Минэкономразвития, за 2024 год составит 7,3%.

В результате перерасчёта средний размер страховой пенсии по старости должен увеличиться до 24 тыс. рублей вместо порядка 22,4 тыс. рублей на середину 2024 года.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии для российских граждан старше 80 лет, а также для инвалидов первой группы, кроме инвалидов с детства. С 1 января 2025 года указанные категории людей начнут получать надбавку в 1200 рублей. Эти выплаты будут индексироваться каждый год.