Элиста, 10 октября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Военный самолёт Як-130 потерпел крушение в Калмыкии, сообщает 10 октября Telegram-канал «112».

Евгений Одиноков/РИА Новости

Самолёт упал в 40 километрах от Элисты, пилот успел катапультироваться, говорится в сообщении.

Лётчика доставили вертолётом в госпиталь в Волгограде. Причина происшествия устанавливается.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Волгоградской области потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34, выполнявший плановый учебно-тренировочный полёт. Лётчики успешно катапультировались. Минобороны РФ информировало, что к инциденту привела техническая неисправность.

В августе в Черемховском районе Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М3. Он выполнял плановый полёт, к крушению привела техническая неисправность. Экипаж успешно катапультировался, разрушений на земле не было, отметили в военном ведомстве.