Москва, 10 октября, 2024, 11:21 — ИА Регнум. В Москве полиция задержала гражданина Китая по подозрению в совращении школьницы. На допросе он признался, что ранее совращал ещё одну девочку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Belkin Alexey/Global Look Press

«7 октября в правоохранительные органы обратились родители несовершеннолетней девочки. Выяснилось, что незнакомый мужчина на юге Москвы совершил в отношении неё развратные действия. Спустя два дня подозреваемый был задержан. Им оказался гражданин КНР. Он сознался в преступлении, а также рассказал про ещё одно аналогичное преступление», — рассказал сотрудник полиции.

При этом, по его словам, мужчина находился в России легально.

Как передавало ИА Регнум, в августе блогера Алексея Поднебесного отправили в СИЗО по делу о совращении 15-летней школьницы. По данным следствия, 2 августа 46-летний фигурант в помещении бара Fish Fabrique совершил в отношении девушки 2008 года рождения развратные действия без применения насилия. На следующий день в квартире дома на улице Тележной без применения насилия вступил с ней же в половую связь.

12 августа в Москве задержали гражданина Узбекистана за приставания к несовершеннолетней девочке в аквапарке. В полицию обратился отец 15-летней школьницы, который сообщил, что неизвестный мужчина домогался его дочери. Правоохранители оперативно установили педофила. Им оказался 23-летний нелегальный мигрант. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях.

В подмосковном Красногорске в марте задержали 33-летнего сатаниста и сторонника нацистской идеологии, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. По версии следствия, мужчина с 14 сентября 2022 года по 31 октября 2022 года совершал в автомобиле насильственные действия сексуального характера в отношении подростка. Через продолжительное время девушка обратилась в правоохранительные органы.