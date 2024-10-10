Москва, 10 октября, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Зажировка манула Тимофея из Московского зоопарка продолжается по плану. Его вес уже достиг 5,5 килограмма, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного зоосада.

Ltshears Манул

Зоологи тщательно следят за рационом Тимофея и периодически взвешивают его. За месяц вес манула увеличился почти на килограмм.

«Котик становится более пушистым и сейчас активно выходит прогуляться по своему вольеру», — добавили в пресс-службе зоопарка. Где-то до середины октября Тимофей часто будет прогуливаться на улице в течение дня, а во второй половине ноября это будут уже короткие перебежки по улице, зачастую ночью.

Тимофей родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии. Его маму зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск. В 2021 году он поселился в Московском зоопарке.

Неделю назад зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольера манула. Теперь за символом Московского зоопарка можно наблюдать онлайн на портале mos.ru. Трансляция позволяет отследить все стадии процесса зажировки и разжировки манула. Вместе с запуском видео из вольера Тимофея пользователям стали доступны 10 трансляций, которые могут видеть абсолютно все посетители портала mos.ru.