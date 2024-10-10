Российские аналоги «Оземпик» превзошли оригинал по продажам в 30 раз
Москва, 10 октября, 2024, 11:05 — ИА Регнум. По итогам первых восьми месяцев 2024 года объёмы продаж российских аналогов датского препарата от диабета «Оземпик» заметно увеличились, сообщил РБК со ссылкой на отраслевую аналитическую компанию DSM Group.
«По итогам восьми месяцев этого года в России было продано 829,9 тыс. упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) семаглутид на 4,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились в разы — с 206,8 тыс. упаковок на 2,1 млрд рублей», — отмечено в материале.
До 2023 года «Оземпик» датской фармкомпании Novo Nordisk был единственным препаратом на российском рынке с семаглутидом, но в марте 2023 года датчане перестали поставлять лекарство, вынудив российских производителей создавать отечественные аналоги.
«Из всех проданных за отчётный период 829,9 тыс. упаковок 561,4 тыс. пришлись на «Семавик», еще 226,7 тыс. — на «Квинсенту», продажи оригинального «Оземпика» составили лишь 25,4 тыс. упаковок», — указано в материале.
Отмечается, что россияне преимущественно используют препарат не для лечения диабета, а для похудения. Кроме того, в журнале связывают увеличение спроса с более низкими ценами (примерно на 20%), а также с тем, что препарат стали массово продавать в аптеках без назначения врача.
Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года российская компания «Герофарм» зарегистрировала отечественный препарат «Семавик», который является аналогом датского средства для лечения диабета.
В декабре 2023 года правительство России разрешило отечественным фармацевтическим компаниям «Герофарм» и «Промомед» выпускать аналоги датского препарата от диабета «Оземпик» без согласия компании-правообладателя.