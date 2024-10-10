Москва, 10 октября, 2024, 11:05 — ИА Регнум. По итогам первых восьми месяцев 2024 года объёмы продаж российских аналогов датского препарата от диабета «Оземпик» заметно увеличились, сообщил РБК со ссылкой на отраслевую аналитическую компанию DSM Group.

DPA/TASS

«По итогам восьми месяцев этого года в России было продано 829,9 тыс. упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) семаглутид на 4,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились в разы — с 206,8 тыс. упаковок на 2,1 млрд рублей», — отмечено в материале.

До 2023 года «Оземпик» датской фармкомпании Novo Nordisk был единственным препаратом на российском рынке с семаглутидом, но в марте 2023 года датчане перестали поставлять лекарство, вынудив российских производителей создавать отечественные аналоги.

«Из всех проданных за отчётный период 829,9 тыс. упаковок 561,4 тыс. пришлись на «Семавик», еще 226,7 тыс. — на «Квинсенту», продажи оригинального «Оземпика» составили лишь 25,4 тыс. упаковок», — указано в материале.

Отмечается, что россияне преимущественно используют препарат не для лечения диабета, а для похудения. Кроме того, в журнале связывают увеличение спроса с более низкими ценами (примерно на 20%), а также с тем, что препарат стали массово продавать в аптеках без назначения врача.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года российская компания «Герофарм» зарегистрировала отечественный препарат «Семавик», который является аналогом датского средства для лечения диабета.

В декабре 2023 года правительство России разрешило отечественным фармацевтическим компаниям «Герофарм» и «Промомед» выпускать аналоги датского препарата от диабета «Оземпик» без согласия компании-правообладателя.