Санкт-Петербург, 10 октября, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Газификация в России претерпевает этап серьезных изменений. Речь идёт не только о переключении экспорта с Запада на Восток, но и о существенном увеличении поставок на внутренний рынок, в том числе по программе социальной газификации, которая стартовала в 2021 году и идёт хорошими темпами в 72 регионах страны. Вопросы развития внутреннего рынка газа и газификации регионов обсудили 9 октября в ходе очередного заседания комиссии Государственного Совета России по направлению «Энергетика» под руководством главы Якутии Айсена Николаева. Оно проходило в рамках Петербургского международного газового форума.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Глава Якутии Айсен Николаев на заседании комиссии Госсовета по энергетике

«Для целого ряда регионов, особенно Сибири и Дальнего Востока, ряда Северо-Западных и других регионов, газификация — самый востребованный и самый желаемый государственный проект. Он позволит обеспечить энергией энергодефицитные территории, реализовать в регионах крупные инвестиционные проекты, заложить основу для социального и экологического благополучия людей», — отметил Айсен Николаев.

По реализации программы социальной газификации Якутия занимает первое место среди регионов ДФО и входит в ТОП-10. На сегодняшний день в республике газифицировано 108 населенных пунктов, с 2021 года в рамках действующей региональной программы к газу подключены более 7,2 тысяч домовладений. В планах — обеспечить этим экологичным топливом еще 85 сел и поселков. Кроме того, реализуются проекты строительства целого ряда генерирующих мощностей с использованием газа: Новоленской ТЭС, Южно-Якутской ТЭС

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Газификацию регионов России обсудили на заседании комиссии Госсовета по энергетике

В целом, в рамках программ развития газоснабжения и газификации регионов в период с 2021 по 2025 годов предусмотрено создание возможности для газификации около 977 тыс. домовладений и квартир, 4,7 тыс. котельных, расположенных в 5,7 тыс. населенных пунктов. Чтобы власти на местах могли детальнее прорабатывать проекты по газоснабжению своих территорий, президент Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели поручил Правительству РФ совместно с ПАО «Газпром» подготовить 10-летний план газификации страны.

По словам главы Якутии, наличие четкого плана газификации на перспективу десяти лет позволит регионам детальнее прорабатывать инвестиционные проекты на своих территориях, включая застройку городов и районов, строительство газовых заправок, работу над привлечением новых инвесторов.

Отдельно Айсен Николаев призвал уделить внимание переводу автотранспорта на газ. Он отметил, что потенциал применения газомоторного топлива огромен, однако рост отрасли ограничен малым количеством заправок. Поэтому глава Якутии предложил увеличить вложения государства в открытие новых станций и усиливать поддержку бизнеса для перехода промышленного, пассажирского и иного вида транспорта на газомоторное топливо.

Участие в дискуссии приняли также руководители отраслевых компаний и ведомств, главы регионов.

Как сообщало ИА Регнум, председателем комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» Айсен Николаев был назначен в июле 2024 года указом Владимира Путина. Комиссия занимается развитием энергетики России. В приоритете её работы — участие в разработке проекта Энергетической стратегии России на период до 2050 года, национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», вопросы сбалансированности в энергетике, тарифного регулирования, энергетической безопасности регионов.