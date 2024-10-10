Москва, 10 октября, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Украинские военные прицельным огнём убивают более 80% своего личного состава, который решил сдаться в российский плен. Об этом рассказал российский военный одного из штурмовых подразделений 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» с позывным Штурман.

Rick Mave/Global Look Press

«Из 100% желающих (сдаться) если брать, то доводится в тыл в лучшем случае 5–10%», — приводит слова бойца ТАСС.

Украинские военные, как только замечают с помощью дрона попытку сдаться в плен российским военным, открывают прицельный огонь по своим же бойцам из различного оружия и беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что бойцы элитных подразделений ВСУ сдаются в плен российским военным в городе Часов Яр в ДНР.

Российские военные в Курской области взяли в плен разведгруппу ВСУ из пяти человек. Один из них заявил, что он родом из Черниговской области, в ВСУ его мобилизовали насильно. Взятые в плен заявили, что не хотят возвращаться на Украину, поскольку опасаются, что там их вновь призовут в армию, где они и погибнут. Также в ходе допроса пленные призвали бойцов ВСУ складывать оружие.

Ранее попавший в российский плен боец ВСУ Ярослав Диденко рассказал, что многие украинские военнослужащие, находящиеся на фронте, готовы повернуть оружие в сторону Киева. Диденко назвал невыносимой обстановку в стране, когда на улицах и в магазинах вылавливают людей, чтобы отправить их на фронт. По словам военнопленного, в ВСУ понимают, что украинским властям конфликт нужен для зарабатывания денег.

В свою очередь российский штурмовик с позывным Терминатор рассказал, что попавшие в плен украинские бойцы лгут о якобы нежелании воевать. Они утверждают, что на фронт не хотели, что их силой затащили в военкоматы, а также ругают руководство в Киеве. Однако при проверке документов выясняется, что пленные — не мобилизованные, а контрактники, причём довольно давно, отметил боец.