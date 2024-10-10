Кемерово, 10 октября, 2024, 10:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области на угольном предприятии произошло обрушение породы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Кузбассу.

ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк

Обвал породы произошёл ночью 10 октября на Моховском разрезе филиала УК «Кузбассразрезуголь» в Беловском муниципальном округе, когда специалисты занимались работами по выемке угля открытым способом.

«По предварительным данным, есть пострадавшие», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным министерства угольной промышленности региона, под завалами оказались два человека. Одного из них нашли, второй не выходит на связь.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ). Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. На месте создан оперативный штаб, горные работы на данном участке приостановили.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября в Якутии на шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе произошло обрушение породы в очистном забое. На аварийном участке находились четыре человека. Трое горнорабочих эвакуировались самостоятельно, один человек оказался под завалом. Его тело извлекли спасатели.

В Свердловской области 1 апреля после взрыва произошло обрушение на шахте «Северопесчанская». В шахте погибли три человека. При разборе завалов обрушившейся шахты спасли четверых горняков.