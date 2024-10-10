Нижний Новгород, 10 октября, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Новое производство на «Первой ткацкой фабрике» в Нижегородской области по видеосвязи представили президенту РФ Владимиру Путину. Проект строительства ткацко-отделочного производства полного цикла реализован в рамках импортозамещения на территории опережающего развития (ТОР) «Володарск». Фабрика построена при поддержке Фонда развития промышленности и правительства Нижегородской области.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Новую ткацкую фабрику в Нижегородской области показали Владимиру Путину

«Ключевая задача — расширить выпуск качественной высокотехнологичной продукции, созданной за счет собственных научных и инженерных решений, укрепить собственную индустриальную базу», — подчеркнул Владимир Путин.

«В завод вложено свыше трех миллиардов рублей, — рассказала генеральный директор ООО «Первая ткацкая фабрика» Надежда Аверина. — Наше предприятие позволит обеспечить отечественных производителей мебели, специальной одежды и авиапроизводителей качественными тканями. Наш завод может выпускать 11 миллионов погонных метров тканей, и мы планируем занять до 30% рынка в нашем сегменте».

kremlin.ru Новую ткацкую фабрику в Нижегородской области показали Владимиру Путину

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что при реализации проекта активно используются различные меры поддержки, в том числе в рамках национальных проектов. Привлечен крупный заём федерального Фонда развития промышленности — полтора миллиарда рублей. При поддержке программы «Комплексное развитие сельских территорий» строится жилье для сотрудников. Поддержка в привлечении кадров оказывается и по федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

«В рамках этого проекта уникальным образом обеспечено сочетание всех мер господдержки по линии разных министерств правительства. Во-первых, это работа Минпромторга и Фонда развития промышленности, но мы также задействовали так называемый механизм «1704» от Министерства экономического развития РФ. И что очень отрадно и редко встречается, коллеги строят жилье, по сути, ткацкую деревню в Володарске. Это делается при поддержке Министерства сельского хозяйства по программе Фонда развития сельских территорий», — сказал Глеб Никитин.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Новую ткацкую фабрику в Нижегородской области показали Владимиру Путину

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, новая фабрика площадью 26 тыс. кв. м состоит из ткацкого цеха, подготовительного участка, красильного и отделочного производства, а также складов пряжи, химических материалов и готовой продукции. Уровень локализации производства составляет 90%. Основными заказчиками выступают крупные производители мебели, матрасов в России. Предприятие является первым и единственным в России производителем мебельного велюра. Инвестор уже приступил к разработке проекта второй очереди предприятия — завода по производству полиэфирных текстильных нитей и волокна мощностью 80 тысяч тонн в год. Этот завод станет первым в России, так как продукция здесь будет производиться методом «прямого» формования из отечественного сырья.