Москва, 10 октября, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Предварительная причина пожара в жилом доме на Большой Тульской улице в Москве, известном как «дом-корабль», — неисправная электропроводка. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по столице.

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«По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электрической проводки», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На месте происшествия продолжают работать следователи. Они начали доследственную проверку, назначили ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническую и судебно-медицинскую.

Как сообщало ИА Регнум, квартира на шестом этаже жилого дома по улице Большая Тульская загорелась ранним утром 10 октября. Спасатели эвакуировали 14 человек, около 80 граждан самостоятельно вышли на улицу. К тушению пожара привлекали 47 специалистов и 15 единиц техники.

По информации МЧС, возгорание ликвидировали на площади 55 кв. м. При пожаре погибли два человека. Их тела обнаружили во время разбора завалов в сгоревшей квартире.