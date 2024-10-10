Вашингтон, 10 октября, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что самые сложные для него переговоры пришлись на период с 2014 по 2022 год.

Sean Kilpatrick/Global Look Press Йенс Столтенберг

В интервью газете Politico он уточнил, что обсуждения касались поставок оружия Украине и их наращивания.

«Я упорно трудился, пытаясь убедить союзников по НАТО делать больше, предоставлять больше военной поддержки», ― рассказал экс-генсек Североатлантического альянса.

По его словам, некоторые союзники так и делали, но «это было относительно ограниченно», так как, согласно политике НАТО, альянс не должен был поставлять летальное оружие Украине. В качестве примера он привёл дискуссию о поставках противотанкового оружия Javelin. Столтенберг добавил, что некоторые союзники сочли эти обсуждения провокационными.

Как сообщало ИА Регнум, Столтенберг 17 сентября, ещё занимая пост генсека НАТО, заявил, что разрешение украинским боевикам наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь России якобы не станет красной чертой и не повлечёт эскалации конфликта. По его утверждению, это также не приведёт к ядерному конфликту Москвы со странами — участницами альянса.

Экс-генсек НАТО 4 октября в интервью газете Financial Times рассказал, что пытался завербовать агента КГБ (Комитета государственной безопасности СССР) в Норвегии в 1991 году. Столтенберг признался, что помочь сделать перебежчиком «парня по имени Кириллов» его попросила контрразведка Норвегии.

Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО истекли 30 сентября. Он занимал эту должность с 2014 года. Новым генсеком Североатлантического альянса стал бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. 8 октября Мюнхенская конференция по безопасности опубликовала заявление, согласно которому Столтенберг в феврале 2025 года станет её председателем.