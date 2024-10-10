Москва, 10 октября, 2024, 07:27 — ИА Регнум. При пожаре в многоэтажке, известной как «дом-корабль», на Большой Тульской в Москве погибли два человека. Об этом 10 октября сообщили в МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ/Мария Каллиникова

«На пожаре в Москве обнаружены тела женщины и мужчины», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Предположительно, погибших обнаружили во время разбора завалов в горящей квартире. По информации МЧС, пожар ликвидировали на площади 55 кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, квартира на шестом этаже жилого дома по улице Большая Тульская загорелась ранним утром 10 октября. Спасатели эвакуировали 14 человек, порядка 80 граждан самостоятельно вышли на улицу из подъезда. К тушению возгорания привлекали 47 специалистов и 15 единиц техники.

При пожаре 17 сентября в двухэтажном частном доме в СНТ «Маяк-Бурцево» в Новой Москве погиб семилетний ребёнок. Пострадал и отец ребёнка, ему оказали медицинскую помощь. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 110 кв. м. На месте работали 37 сотрудников МЧС и девять единиц специальной техники.