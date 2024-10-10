* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 10 октября, 2024, 07:16 — ИА Регнум. В колонии в посёлке Еленовка Донецкой Народной Республики американский актёр, режиссёр и спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям Стивен Сигал пообщался с пленными боевиками «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации). Телеканал «Россия 1» опубликовал видеозапись этой встречи, которая была ещё в 2022 году.

Дарья Антонова ИА Регнум Стивен Сигал

Боевики-азовцы сразу узнали известного актёра — он разговаривал с ним через решётку в изоляторе, который ранее попал под ракетный удар ВСУ. Пленные рассказали Сигалу об условиях содержания.

«К нам относятся хорошо, жаловаться не на что», — сказал один из них.

Стивен Сигал проехал по Донбассу в 2022 году, снимая документальный фильм. Актёр также проводил встречи с местными жителями.

Как сообщало ИА Регнум, ракетный удар, нанесённый ВСУ по изолятору в Еленовке с пленёнными бойцами «Азова», — это попытка скрыть правду о преступлениях, заявил ранее бывший министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, циничная, изуверская расправа над своими пленными продиктована страхом киевского режима перед свидетельскими показаниями националистов.

В колонии тогда погибли более 50 человек, ещё 75 пострадали, в основном «азовцы».

Президент России Владимир Путин 30 мая 2024 года на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля вручил орден Дружбы Стивену Сигалу. Российское гражданство актёр, чьи предки жили в Петербурге, получил в 2016 году.