Лиссабон, 10 октября, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Руководителя криптовалютной компании Gotbit россиянина Алексея Андрюнина задержали в Португалии по запросу США, обвинив в отмывании денег. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба американского министерства юстиции.

(сс) KlausHausmann В наручниках

«Алексей Андрюнин, 26 лет, из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit», — указали в пресс-релизе.

Андрюнина арестовали 8 октября 2024 года в Португалии, он ожидает экстрадиции в США.

По данным следствия, компания Gotbit предоставляла услуги рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптовалютным организациям, в том числе расположенным в США. Для выявления преступных фактов был создан собственный криптотокен NexFundAI и зарегистрирована одноимённая компания для заключения договора с Gotbit.

Также правоохранители провели задержания в США и Великобритании. Четверо фигурантов признали свою вину. Силовики конфисковали криптовалюту на сумму свыше 25 млн долларов. Также отключили боты для создания фиктивных торговых объёмов для более чем 60 криптоактивов.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в США задержали россиянина Дениса Постового. Мужчину обвинили в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве. Согласно заявлению минюста, поставками занималась связанная с Постовым сеть компаний в Гонконге.

В Соединённых Штатах в августе признали виновным в банковском мошенничестве и приговорили к 40 месяцам тюремного заключения жителя Москвы Георгия Кавжарадзе. Также судья обязал москвича возместить ущерб в размере более 1,2 млн долларов. По версии следствия, с июля 2016-го по май 2021 года Кавжарадзе выставил на продажу в маркетплейсе Slilpp свыше 626 тыс. украденных учётных данных для авторизации, из которых реализовал более 297 тыс.