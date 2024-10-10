Москва, 10 октября, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Ранним утром 10 октября загорелась квартира на шестом этаже жилого дома по улице Большая Тульская в Москве. Первыми прибывшие спасатели эвакуировали трёх жильцов, сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум

Всего огнеборцы спасли 14 человек, порядка 80 граждан самостоятельно вышли на улицу из подъезда.

К тушению возгорания привлекали 47 специалистов и 15 единиц техники. Позднее пожар ликвидировали на площади 55 кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве ранним утром 10 октября загорелась квартира в доме на Большой Тульской, 2. Многоэтажка известна как «дом-корабль».

2 октября пожар вспыхнул около московской станции метро «Водный стадион». Возгорание произошло в здании, где располагалась гостиница. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 20 кв. м на кровле административного здания, расположенного на Головинском шоссе. До прибытия спасателей люди самостоятельно покинули здание. Пострадавших не было.

В Москве ночью 30 сентября в Ильменском проезде в жилом доме загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж. Пожар тушили более 80 специалистов. Удалось спасти пять человек, пострадали два жильца, в том числе ребёнок. Один мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. Очевидцы растянули для него одеяло. При пожаре один человек погиб. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Установлено, что возгорание произошло в квартире жилого дома на пятом этаже.