Флорида, США, 10 октября, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Обрушившийся ураган «Милтон» привёл к жертвам в доме для пожилых людей на восточном побережье Флориды. При этом основной удар пришёлся на западное побережье. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM

«От торнадо есть множественные жертвы», — признал шериф округа Сент-Луси.

Также сообщается, что десятки домов в округе повреждены, некоторые «с катастрофическими повреждениями».

Без электричества остались почти полтора миллиона домов.

Как сообщало ИА Регнум, «Милтон» вечером 9 октября достиг побережья Флориды. Ураган движется с востока на северо-восток страны со скоростью 13 узлов (около 24 км/ч).

NНС отмечали, что мощность урагана «Милтон» снизилась до 193 км/ч. Несмотря на ослабление, «Милтон» остаётся чрезвычайно опасным. Статус урагана достиг третьей категории по шкале ветров Саффира-Симпсона. Предполагалось, что «Милтон» накроет побережье американского штата Флорида, а затем ураган ослабнет до внетропического шторма.