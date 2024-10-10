Вьентьян, 10 октября, 2024, 05:51 — ИА Регнум. Министра иностранных дел России Сергея Лаврова встретили 10 октября в аэропорту столицы Лаоса. Глава российской делегации примет участие в 19-м Восточноазиатском саммите.

Официальный канал МИД России Визит Сергея Лаврова в Лаос

Ранее в МИД РФ отмечали, что одним из ключевых вопросов в обсуждениях станет безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне растущих вызовов извне. Также у Лаврова запланированы двусторонние встречи с азиатскими коллегами.

Кроме того, в Лаосе ожидают госсекретаря США Энтони Блинкена. Он представит Соединённые Штаты в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита вместо американского президента Джо Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля Лавров посетил с визитом Лаос. Он участвовал в ежегодных министерских мероприятиях по линии АСЕАН. На встрече с главой МИД Китая Ван И российский министр заявил, что Россия и Китай должны сообща противодействовать вмешательству внерегиональных сил в дела Юго-Восточной Азии и вносить свой вклад в благополучие и процветание.

Энтони Блинкен вслед за главой Белого дома отменил запланированную поездку в Германию на встречу «Рамштайн». Байден перенёс поездку, поскольку решил лично проследить за подготовкой к урагану во Флориде «Милтон». Блинкен рассчитывал присоединиться к Байдену в ФРГ и Анголе, но с учётом изменившихся обстоятельств вернётся из Лаоса в Вашингтон, уточнили в Госдепартаменте США.