Москва, 10 октября, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве музыканта, допросили в Израиле сотрудники СК РФ, прибывшие из Санкт-Петербурга. Об этом стало известно газете «Известия».

Кадр из видео Валерий Шляфман

В Петроградским районном суде Санкт-Петербурга ранее началось слушание дела в отношении Шляфмана.

По информации издания, Шляфман в ходе допроса причастность к смерти Талькова отрицал, предъявленные обвинения не признал.

Следствие установило, что в октябре 1991 года за кулисами дворца спорта «Юбилейный» произошёл конфликт между Шляфманом и представителем одного из артистов — Игорем Малаховым. Шляфман при попытке застрелить Малахова смертельно ранил Талькова.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня 2024 года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве Игоря Талькова. Было допрошено более 150 свидетелей по всей России.

В 2022 году Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Шляфмана по обвинению в убийстве Талькова. В марте того же года суд в Петербурге оставил это решение без изменения. Следователи установили вину концертного директора Валерия Шляфмана с помощью вырезов с рубашки обвиняемого, запачканной кровью.

В итоге удалось собрать достаточные доказательства причастности Шляфмана к совершенному преступлению. В 1992 году правоохранители заочно привлекли Шляфмана в качестве обвиняемого по делу об убийстве по неосторожности. Тогда он скрывался в Израиле. В 2021 году расследование возобновили.