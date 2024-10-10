В центре Москвы горит квартира в известном «доме-корабле»
В Москве загорелась квартира в известном «доме-корабле» на Большой Тульской
Москва, 10 октября, 2024, 05:11 — ИА Регнум. В Москве ранним утром 10 октября загорелась квартира в доме на Большой Тульской, 2, сообщили в МЧС России.
Иван Шилов ИА REGNUM
Многоэтажка известна как «дом-корабль».
Очевидцы сообщили, что пламя огня вырывается из окон квартиры на шестом этаже. Жильцов эвакуируют.
Пожарные приступили к тушению огня с земли. Слышны крики о помощи.
Как сообщало ИА Регнум, возгорание на Центральном рынке в подмосковном Ногинске 9 октября началось в одной из палаток, после чего огонь перекинулся на соседние здания. Всех людей с территории вывели.
Пламя распространилось по всему зданию рынка. Площадь пожара увеличилась до 3 тыс. квадратных метров.
По предварительным данным, пострадавших нет.